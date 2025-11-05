Пока вы не уснули: Shaman и Мизулина поженились и прокуратура против Вучича

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Shaman и Мизулина поженились

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в ЗАГСе Донецка. Об этом сообщает «СтарХит».

Судя по опубликованному изданием видео, пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

До этого СМИ также сообщали, что накануне Дронов и Мизулина устроили импровизированную «свадебную сцену» на парковке «Бургер Кинга». Они оставили свои автографы на капоте машины, а затем глава ЛБИ бросила условный «букет невесты» присутствующим девушкам.

Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии обвинила президента Александра Вучича в превышении и злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что поводом стало интервью лидера страны, в котором он заявил, что инициированные прокуратурой дела «фиктивны». В ведомстве усмотрели в этом попытку оказать «несанкционированное влияние на исход возбуждённых дел с позиции власти».

В Бельгии хотят обратиться к 4-й статье договора НАТО из-за инцидентов с дронами

Министр обороны Бельгии Тео Франкен намерен активировать 4-ю статью договора НАТО из-за инцидента с неопознанными беспилотниками на территории страны.

Об этом сообщило издание 7sur7.

«В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО», — процитировало издание главу МО.

4-я статья договора НАТО подразумевает проведение консультаций по безопасности со странами военного блока.

Пьяный мужчина схватил президента Мексики за грудь

Президента Мексики Клаудию Шейнбаум на улице схватил неизвестный мужчина и пытался ее поцеловать. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Инцидент произошел, когда глава государства разговаривала с гражданами на улице. К ней сзади подошел незнакомец, обнял и пытался поцеловать. Госпожа Шейнбаум спокойно отреагировала на действия мужчины, отодвинула его руки от себя, повернулась и улыбнулась ему. Подбежавшая к этому моменту охрана попыталась скрутить мужчину, который, судя по видео из сети, находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако президент призвала «не беспокоиться».

В ЕС начали работу над «военным Шенгеном» на случай конфликта с Россией

Европейский союз (ЕС) работает над созданием «военного Шенгена», который предполагает быстрое перемещение большого количества войск и военной техники внутри сообщества «на случай потенциального конфликта» с Россией.

«ЕС готовится к быстрой переброске солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых в условиях потенциального конфликта с Россией (...). 19 ноября Европейская комиссия (ЕК) планирует представить документ о военной мобильности объединения, охватывающий эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран Евросоюза», — отмечается в материале.

В Евросоюзе заявили, что послали Грузии «отрезвляющий сигнал» одним решением

© ТАСС

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что «разрушительный» отчет Еврокомиссии о перспективах членства страны в политическом объединении должен стать отрезвляющим сигналом для Тбилиси. Его слова приводит издание Sova.

Он назвал «одним из самых счастливых дней в профессиональной карьере» момент, когда Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако с того момента произошли серьезные отступления от принципов, необходимых для членства, указал посол. Отчет ЕК продемонстрировал откат Грузии в сфере демократии и прав человека, утверждает Герчинский.

В Индии сделали заявление о закупках нефти из России

Индийская энергетическая компания ONGC продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции.

Об этом на полях конференции ADIPEC в Абу-Даби заявил председатель правления и генеральный директор ONGC Арун Кумар Сингх, передает РИА Новости.

«Мы будем соблюдать абсолютно все санкции», — заявил он.

Местные жители назвали вероятную версию пропажи Усольцевых

© Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с женой Ириной и дочерью Ариной, мог встретить в лесу людей и отказаться от их помощи из-за уверенности в своем опыте. Об этом сообщает aif.ru.

Такой версии, по словам журналистов, придерживаются некоторые жители региона. Они обратили внимание, что о знаниях и навыках Усольцева осведомлены многие люди из сферы туризма. На фоне истории с пропажей семьи Усольцевых, местные вспомнили инцидент с 67-летним Владимиром Шатыгиным, который также пропал в тайге в 2019 году. Он являлся опытным таежником, хорошо ориентировался на местности и ездил в одно и то же место собирать ягоды.

Премьер Молдавии вышел к журналистом со словами «я выживу»

© Telegram-канал «NewsMaker.md | Новости Молдовы, Украины и региона»

Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну описал размер своей зарплатой фразой «я выживу». С такими словами он провел свой выход к журналистам, передает Newsmaker в своем Telegram-канале.

Одна из журналисток спросила Мунтяну о его будущей зарплате, которая, по информации СМИ, будет 20 тысяч леев в месяц (95 тысяч рублей).

«Все хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придется использовать наши накопления», — заявил в ответ премьер-министр.

В доме в Москве произошло обрушение перекрытия

© Соцсети

В четырехэтажном доме на улице Верхоянская в Бабушкинском районе столицы произошло частичное обрушение строительных конструкций. Инцидент затронул перекрытия между первым и вторым этажами здания, сообщил Mash.

По оперативной информации, из аварийного дома были своевременно эвакуированы семь человек. Среди них двое несовершеннолетних детей. Все жильцы находятся в безопасности, пострадавших в результате обрушения не зарегистрировано.

