Премьер Молдавии вышел к журналистом со словами «я выживу»

Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну описал размер своей зарплатой фразой «я выживу». С такими словами он провел свой выход к журналистам, передает Newsmaker в своем Telegram-канале.

Одна из журналисток спросила Мунтяну о его будущей зарплате, которая, по информации СМИ, будет 20 тысяч леев в месяц (95 тысяч рублей).

«Все хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придется использовать наши накопления», — заявил в ответ премьер-министр.

31 октября парламент Молдавии принял новое правительство во главе с Мунтяну. Перед этим новый премьер республики заявлял, что рассмотрит вопрос о выходе из СНГ и объявил о своей возможной отставке в случае невступления страны в Евросоюз до 2028 года.

У Мунтяну также имеется два гражданства: Украины и США.