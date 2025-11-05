Бывший сотрудник Госдепартамента США Джим Джатрас заявил, что Украина и ее «западные покровители» не смогут победить Россию. Отрывок комментария эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Джатраса, страны НАТО не желают признавать поражение. Экс-сотрудник Госдепа подчеркнул, что у России есть все козыри, но она все еще ждет, что другая сторона сдастся.

«Есть одна сторона, у которой нет ни одного козыря, но она не позволяет себя победить и все еще пытается избежать поражения», - подчеркнул Джатрас.

Он добавил, что вопрос поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk был снят с повестки дня, но «завтра» ситуация может измениться. По мнению Джатраса, именно военные НАТО запускают оружие альянса с территории Украины.

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Вскоре Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты.

В то же время Трамп подчеркнул, что «не добивается эскалации». Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Третьего ноября Трамп сказал, что США не будут поставлять Tomahawk Украине «на данный момент».