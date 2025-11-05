Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии обвинила президента Александра Вучича в превышении и злоупотреблении полномочиями.
Отмечается, что поводом стало интервью лидера страны, в котором он заявил, что инициированные прокуратурой дела «фиктивны». В ведомстве усмотрели в этом попытку оказать «несанкционированное влияние на исход возбуждённых дел с позиции власти».
Вучич заявил, что не собирается оправдываться перед ЕС за отношения с РФ
Ранее Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии.