В Лувре отказались комментировать сообщения о легком системном пароле

Пресс-служба музея Лувра отказалась прокомментировать информацию об использовании слова LOUVRE в качестве пароля для доступа к системе видеонаблюдения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нечего комментировать», — сказали в пресс-службе музея.

До этого газета Liberation сообщила, что Система видеонаблюдения в Лувре защищалась паролем Louvre и работала на устаревшем оборудовании Windows 2000.

Как пишет La Parisien, на допросе двое задержанных сделали неожиданные заявления. Один утверждал, что не знал, что грабит Лувр. По его словам, он думал, что проник в музей, который «расположен рядом со стеклянной пирамидой». Второй считал, что взламывает обычное закрытое здание.

Полиция Франции продолжает изучать все гипотезы относительно заказчиков ограбления: организованная преступность, сеть торговцев произведениями искусства или сочетание того и другого.

До этого прокурор Парижа сообщил, что нападение на музей совершили мелкие преступники из неблагополучных районов столицы, а не профессиональные грабители.