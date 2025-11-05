В Евросоюзе заявили, что послали Грузии «отрезвляющий сигнал» одним решением

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что «разрушительный» отчет Еврокомиссии о перспективах членства страны в политическом объединении должен стать отрезвляющим сигналом для Тбилиси. Его слова приводит издание Sova.

Он назвал «одним из самых счастливых дней в профессиональной карьере» момент, когда Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако с того момента произошли серьезные отступления от принципов, необходимых для членства, указал посол. Отчет ЕК продемонстрировал откат Грузии в сфере демократии и прав человека, утверждает Герчинский.

«Вам нужно вернуться к траектории членства в ЕС... Надеюсь, так и будет. Этот очень строгий, разрушительный отчет должен стать отрезвляющим сигналом. Пожалуйста, вернитесь к процессу европейской интеграции», – сказал он.

Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз

В отчете, представленном 4 ноября, Еврокомиссия охарактеризовала Грузию как «номинальную» страну-кандидата в Европейский союз в связи с отступлением от демократии. 4 ноября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕК планирует ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить республику вернуться на путь интеграции в Европейский союз.