Орбан обсудит с Трампом пути урегулирования конфликта на Украине

Возможность урегулирования конфликта на Украине станет важной темой встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 7 ноября.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с предстоящим визитом Орбана за океан.

"Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня", - сказал глава МИД на пресс-конференции в Будапеште. Он уточнил, что Орбан будет принят Трампом в Белом доме.

Сийярто также выразил надежду на то, что впоследствии Москва и Вашингтон смогут выработать договоренность об урегулировании украинского конфликта.