Сийярто: Орбан обсудит с Трампом пути урегулирования конфликта на Украине
Возможность урегулирования конфликта на Украине станет важной темой встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 7 ноября.
Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с предстоящим визитом Орбана за океан.
"Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня", - сказал глава МИД на пресс-конференции в Будапеште. Он уточнил, что Орбан будет принят Трампом в Белом доме.
Сийярто также выразил надежду на то, что впоследствии Москва и Вашингтон смогут выработать договоренность об урегулировании украинского конфликта.
"Мы надеемся, что между президентами США и России [Дональдом Трампом и Владимиром Путиным] будет достигнуто соглашение, которое вернет мир в Центральную Европу", - заявил министр.