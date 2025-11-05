Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг критике украинского президента Владимира Зеленского за награждение бойцов Нацгвардии страны, на форме которых была замечена символика, напоминающая эмблему СС. Об этом он написал в социальной сети X, отметив, что когда-то подобные изображения вызывали осуждение, а не попытки оправдания.

Дизен подчеркнул, что умолчание подобных случаев нельзя считать проявлением поддержки Украины. По его словам, большинство граждан страны не разделяют идей, связанных с прославлением нацизма, и считают их одной из причин внутреннего конфликта.

Накануне Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, фотографии с церемонии были опубликованы в его социальных сетях. На снимках видно, как украинский лидер пожимает руки бойцам, на форме которых нанесены черно-красные нашивки с символикой, схожей с нацистской.

Ранее японское издание Shukan Gendai заявило, что в поведении президента Украины Владимира Зеленского все сильнее проявляются авторитарные черты. В статье говорится, что Зеленский, называющий себя демократическим лидером, «открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления».