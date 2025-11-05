Нового мэра Нью-Йорка обвинили в желании сделать из города «мусульманский рай»

Противники победившего на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата.

Об этом сообщает газета Metro.

«В сообщениях в социальных сетях <...> утверждалось, что Мамдани хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты», и что он «хочет, чтобы законы шариата стали руководящим принципом», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что новый мэр никогда не высказывал подобных идей, хотя и признавал, что является верующим мусульманином-шиитом.

4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины.

После победы Мамдани пообещал «остановить» президента США Дональда Трампа.