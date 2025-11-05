Спонсирование конфликта на Украине — опасное направление для Европы. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема на странице в соцсети X.

Он напомнил, что Европейский союз (ЕС) одобрил выделение 1,8 миллиардов евро для Украины. Кроме того, по его словам, Европа вкладывает значительные средства в подготовку к полномасштабному конфликту, а на перевооружение, как ожидается, будет потрачено 6,8 триллионов евро.

«Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая вскоре распространится на города ЕС?» — задался вопросом политик.

Захарова окрестила Украину «камнем» на шее Европы

Ранее Мема заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует трезво взглянуть на ситуацию и сделать шаг в сторону переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что Запад не сможет бесконечно оказывать Украине поддержку, тем более сейчас, когда в Европе ухудшается политическая ситуация.