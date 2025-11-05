СМИ: Заказчик ограбления Лувра может оказаться иностранцем

Один из обвиняемых в ограблении Лувра заявил, что кражу организовал иностранец. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

По информации издания, один из обвиняемых признался следователям, что заказчиком преступления, вероятно, мог быть иностранец, но не назвал его имени. Кроме того, двое подозреваемых заявили, что выполняли указания криминальной группировки. При этом один из них утверждал, будто думал, что грабит музей рядом со стеклянной пирамидой Лувра, а другой якобы полагал, что проникает в закрытое здание без посетителей в воскресенье. Как пишет Le Parisien, факты свидетельствуют в пользу того, что задержанные, вероятно, были лишь исполнителями в сложной схеме преступления.

На данный момент под стражей находятся четверо подозреваемых, им предъявлены обвинения в ограблении Лувра. Расследованием занимаются свыше 100 следователей. В то же время похищенные ювелирные изделия стоимостью 88 миллионов евро до сих пор не найдены. Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал ограбление музея как нападение на "историческое наследие" республики, а министр юстиции Жеральд Дарманен и вовсе заявил, что "образу Франции нанесен серьезный ущерб".

Напомним, что ограбление в самом известном музее Франции произошло 19 октября 2025 года. Четверо злоумышленников, которые с помощью автовышки проникли в Лувр, в течение семи минут вскрыли несколько витрин, украли восемь ювелирных украшений и скрылись с места происшествия на двух мотоциклах. Среди похищенного оказались тиары, серьги, ожерелья, броши и диадема, а также корона супруги Наполеона III, украшенная 1354 бриллиантами, которую преступники выронили во время бегства с места происшествия.