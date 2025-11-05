Политолог допустил специальную операцию США против Мадуро

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Ридусом» объяснил, зачем США может понадобиться спецоперация против венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Как напомнили в материале, одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ стала статья The New York Times, в котором утверждается, что администрация США рассматривает несколько сценариев военной операции против Венесуэлы. По данным издания, среди возможных вариантов силового вмешательства: авиаудары по военным объектам, захват президента Николаса Мадуро силами спецназа, а также контроль над нефтяными месторождениями и ключевой инфраструктурой страны.

В свою очередь, Ордуханян отметил, что масштабное вторжение с применением сухопутных войск маловероятно.

«Конечно, Трамп может выкинуть любой фокус. Но скорее всего, это будет акция в формате специальной операции, прежде всего против Мадуро. Обезглавив Венесуэлу, американцы смогут добиться определенного частичного успеха. Сразу решится вопрос о новом лидере, который уже готов и даже получил Нобелевскую премию мира», — сказал эксперт.

В Белом доме оперативно отреагировали на публикацию, назвав информацию The New York Times «спекулятивной». Там же опровергли сообщения о разработке трех сценариев нападения.

По словам Ордуханяна, такая быстрая реакция Вашингтона показывает, что американское общественное мнение не поддерживает силовое вмешательство. Специалист добавил, что его приятно удивило, что администрация Трампа поспешила дистанцироваться от подобных планов. По мнению политолога, это говорит о том, что внутри США все же есть запрос на сдержанность, а не на агрессию.