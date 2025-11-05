Что произошло в мире сегодня: дроны в Бельгии и крушение самолета в США

Столица НАТО страдает от атак неизвестных беспилотников, а в США рухнул самолет. «Рамблер» собрал главные новости в мире на сегодняшний день.

Столица НАТО подверглась нападениям неизвестных беспилотников

Над столицей НАТО вновь появились неизвестные беспилотники. Они атаковали военную базу с ядерным оружием США и парализовали работу ведущих аэропортов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, шесть беспилотных летательных аппаратов замечены в районе военной базы Кляйне-Брогель в Бельгии, где хранится ядерное оружие США и базируются истребители F-16. Уточняется, что вечером и ночью в Бельгии закрыли воздушное пространство. Самолеты перенаправлялись в аэропорты Германии и Нидерландов.

Бельгийским военным разрешили сбивать беспилотники над базами, но у них нет для этого необходимых средств. Армия получила приказ, но это сложнее, чем кажется, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкена, добавив, что у армии нет всех необходимых инструментов. Эксперты считают, что армия Бельгии проявила непрофессионализм в ситуации с дронами над военными базами. По их мнению, военные использовали неэффективные методы глушения сигналов, поздно подняли вертолет для перехвата и не смогли обнаружить операторов.

В ЕП осудили Мерца за конфронтацию с Россией

Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Гленну Дизену на YouTube-канале предупредил, что Европа не выдержит третьего провала в своих усилиях по контролю над Россией, передает aif.ru.

«Мы пытались это сделать в Первую и Вторую мировые войны, и снова пытаемся сейчас. Но каждый раз мы терпим поражение. И каждый раз это якобы необходимо для демонстрации силы и удержания под контролем огромной России с её обширной территорией», — отметил депутат.

По мнению политика, инициатива канцлера Мерца по милитаризации Германии является более значительной угрозой, чем Россия. Как уточнил фон дер Шуленбург, Мерц утверждает, что Германия должна обладать самой мощной армией в Европе, превосходящей даже российскую.

«Но как на это смотрят наши соседи — чехи, поляки, голландцы и даже французы? Верит ли он, что это осуществимо? Это не сработает. Это приведёт к расколу Европы», — подчеркнул фон дер Шуленбург.

В Сети появились кадры крушения грузового самолета в США

Венесуэла утвердила план вооруженного сопротивления США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил переход к вооруженной борьбе в случае американской агрессии по предложению правящей партии, передает РИА Новости.

Он призвал к разработке оперативных планов для всех сообществ, чтобы народ был готов к возможной национальной и континентальной обороне. Мадуро подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности, чтобы сделать Венесуэлу неприступной, учитывая продолжающиеся угрозы от США. Генеральный секретарь партии, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, выразил сомнения в серьезности угрозы, но призвал граждан быть готовыми к худшему.

В США произошло крушение самолета

РИА Новости сообщило, что, по информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), грузовой самолет MD-11 разбился сразу после взлета из аэропорта Луисвилла.

Телеканал CNN ранее проинформировал о том, что неподалеку от аэропорта Луисвилла в США произошло крушение грузового самолета MD-11. В ведомстве подчеркнули, что рейс 2976 UPS потерпел крушение около 17.15 по местному времени во вторник, 4 ноября, (около 1.15 по мск среды) после вылета из международного аэропорта Луисвилла.

Расследование происшествия с самолетом компании UPS в Кентукки проведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Отложено возвращение корабля «Шеньчжоу-20» на Землю

Возвращение китайского корабля «Шэньчжоу-20» на Землю отложили из-за столкновения летательного аппарата, предположительно, с мелким космическим мусором. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Уточняется, что решение о переносе принято «для обеспечения безопасности и здоровья астронавтов, а также полного успеха миссии». Первоначально возвращение корабля было запланировано на 5 ноября. Подчеркивается, что в настоящее время проводится проверка столкновения и оценка риска.

Нью-Йорк впервые возглавит мусульманин

4 ноября 2025 года Зохран Мамдани, представляющий Демократическую партию, победил на выборах мэра Нью-Йорка, став самым молодым мэром за более чем 100 лет и первым мусульманином на этом посту, передает ТАСС.

Мамдани обещает заморозить плату за аренду, организовать бесплатные автобусные маршруты, субсидируемые супермаркеты и другие меры для снижения стоимости жизни, повышая налоги для состоятельных граждан. Он выступает за расширение прав иммигрантов, реформу полиции и сокращение бюджета полиции, перераспределение средств на социальные нужды.