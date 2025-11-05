Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг резкой критике Владимира Зеленского за награждение военнослужащих Нацгвардии Украины, на форме которых присутствовала символика СС.

Свое возмущение ученый высказал в социальной сети X.

«Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда эмблема СС вызывала осуждение, а не оправдания», — написал он, комментируя фотографии с церемонии награждения.

По мнению профессора, замалчивание подобных фактов нельзя считать поддержкой Украины, поскольку большинство жителей страны отвергают прославление нацизма и видят в этом источник конфликта.

Поводом для скандала послужила фотография, опубликованная в официальных аккаунтах Зеленского. На снимке видно, как он пожимает руки боевикам, на форме которых присутствуют черно-красные нашивки с эмблемой, схожей с символикой СС. Кроме того, в помещении, где проходило награждение, висело знамя, практически полностью копирующее символ 2-й танковой дивизии СС «Рейх».

Ранее французское издание Monde сообщало, что выявило более 300 украинских военных, использующих нацистскую символику. По данным журнала, некоторые из них проходили обучение в странах Запада. В качестве примера приводилась фотография одного из украинских солдат, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни.