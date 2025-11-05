В Литве захотели открыть границу с Белоруссией при одном условии

Литве стоит открыть границу с Белоруссией после решения проблемы с запуском контрабандистских воздушных шаров. Такое развитие событий допустил спикер сейма республики Юозас Олекас, передает LRT.

Он подчеркнул, что принятые меры способствуют борьбе с контрабандистами, однако мешают людям жить нормальной жизнью.

«Принятые сейчас меры дадут эффект (...) — в последние дни воздушных шаров не было. Независимо от реакции белорусского режима, мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась, и границы когда-нибудь снова были открыты», — сказал депутат.

Власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением данного срока. Комментируя данное решение, глава МИД Белоруссии отметил, что оно в большей степени навредит самой Литве.