Трамп заявил, что США ждут последствия в случае отмены пошлин

Проигрыш в Верховном суде по делу о законности импортных пошлин станет разрушительным для США. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

«Скажу так: это было бы разрушительно для нашей страны, если бы мы проиграли. Это одно из самых важных дел в нашей истории», – сказал Трамп.

По его словам, если бы Вашингтон не ввел новые импортные пошлины, то США и остальные страны «находились бы в депрессии».

2 ноября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд признает незаконным введение таможенных пошлин.

Верховный суд США рассматривает иск о превышении президентом полномочий по введению тарифов на импортируемые товары. В суде администрацию представляет министр финансов Скотт Бессент.