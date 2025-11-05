Американский экономист Джеффри Сакс высказался о причинах ненависти Запада к России. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», он отметил, что противостояние с Москвой началось сразу после развала СССР.

Эксперт напомнил, что в начале 90-х на тот момент министр обороны Дик Чейни заявил, что, возможно, Западу «и Россию следует расчленить», не останавливаясь на Советском Союзе. В последующие годы западные страны начали развивать агрессивную политику.

«Было давление со стороны НАТО и его расширение, переворот в феврале 2014 года и размещение американских ракет у границ России после одностороннего выхода из Договора по ПРО, а затем — одностороннего выхода из Договора о РСМД при Трампе», — сказал Сакс.

Экономист также отметил, что США долгие годы поддерживали различные мятежные движения. Практика уходит корнями в 70-е, когда Вашингтон втянул Москву в войну в Афганистане. С тех пор «джихадистская активность стала частью секретного арсенала Америки».