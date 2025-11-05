Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Почему Франция опасается конфликта с Россией к 2029 году?»

Двадцать второго октября начальник Генштаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что французская армия должна быть готова к «шоку в лице России через три-четыре года», пишет L’Express. По его мнению, Москва может «испытывать соблазн» продолжить конфликт на европейском континенте. Слова Мандона прозвучали на фоне переговоров по бюджету на 2026 год, в проекте которого Министерство вооружённых сил - одно из немногих французских ведомств, чьи расходы будут увеличены на 13 процентов (до 57,1 миллиарда евро). Одиннадцатого июля бывший начальник Генштаба Тьерри Буркхард заявил, что Москва теперь считает Францию «своим главным противником в Европе». В Берлине разведслужбы предупреждают, что Кремль может «вступить в прямой военный конфликт с НАТО» к 2029 году. А в Лондоне министр обороны Джон Хили отмечает «30-процентное увеличение числа российских кораблей, угрожающих британским водам». По его мнению, Россия испытывает европейцев и бросает им вызов.

Теперь не проходит и недели без того, чтобы какая-нибудь из европейских столиц не выразила свою обеспокоенность: нарушения воздушного пространства дронами, пролеты военных самолетов над Литвой, кибератаки и кампании по дезинформации. По мнению историка Гийома Ласконьяриаса, заявления Мандона призваны «психологически и промышленно» подготовить Францию к «шоку». По его словам, таким шоком может стать как гибридная атака, так и «прямое посягательство на суверенитет союзника». Посыл заключается в том, что французы не могут «довольствоваться ролью травоядных в мире хищников», подчеркнул историк. Таким образом, у Франции есть всего «три-четыре года» на подготовку. Крайне сжатые сроки, едва ли достаточные, чтобы обеспечить планирование в оборонной промышленности. По версии L’Express, Европа попала в порочный круг: ей приходится увеличивать военные расходы, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, не заходя слишком далеко, чтобы не подтолкнуть его к уходу с европейского континента.

«Попытка теракта в Берлине: безопасность Германии во власти иностранцев»

Теракты в Германии не раз удавалось предотвратить исключительно благодаря помощи иностранных держав, пишет Berliner Zeitung. Ситуация, возможно, повторилась в случае с сирийцем в берлинском районе Нойкёльн. Спецназ арестовал 22-летнего молодого человека, предположительно, в момент подготовки к теракту. У него были обнаружены химикаты, подходящие для изготовления взрывного устройства. Представитель прокуратуры отказался раскрыть, поступила ли наводка от иностранной разведки или же берлинские следователи нашли его сами. Помощь из-за рубежа давно стала нормой: США, Британия, Израиль, иногда Нидерланды - почти всегда это партнеры с мощными кибервозможностями, с цифровым доступом, в котором Германия себе отказывает. С 2011 года было предотвращено 13 атак, в шести случаях благодаря информации иностранных разведок: правительство Германии признало это в своем ответе на запрос партии ХДС в 2022 году.

С тех пор было предотвращено еще больше терактов. В то время как американские серверы анализируют миллиарды потоков данных, а британские аналитики следят за форумами террористов в режиме реального времени, немецкие специалисты по защите данных «гордо отстаивают конфиденциальность информации, тем самым связывая руки своим собственным ведомствам», подчеркивает Berliner Zeitung. Пока миллионы немцев передают самую чувствительную информацию зарубежным интернет-гигантам, немецким ведомствам практически не разрешено получать доступ к данным как граждан Германии, так и иностранцев. Когда ситуация становится действительно серьезной, они обращаются в США. А что, если США или Британия однажды перестанут делиться ценной информацией? Что, если политический ветер в Вашингтоне изменится или внимание Лондона переключится на другие кризисы? Тогда Германия, безбилетный пассажир в вопросах политики безопасности, останется позади.

«Отход ЕС от российского газа требует осторожности»

В 2021 году Россия обеспечивала 40-45 процентов поставок газа в Европу, но к концу 2024-го этот показатель упал ниже 20 процентов. ЕС движется к полному запрету российского газа к началу 2028 года, но это потребует «тщательной координации, эффективного механизма принуждения и постоянных усилий по снижению спроса», отмечает турецкое агентство Anadolu Ajansı. Несколько факторов могут задержать полное прекращение закупок газа в России, первый из них - продолжающийся рост импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Во-вторых, теневая транспортировка и практика реэкспорта позволяют российскому газу поступать на рынки ЕС не напрямую, что затрудняет регулирование. В-третьих, разногласия между государствами-членами замедляют прогресс.

Такие страны, как Словакия и Венгрия, по-прежнему сильно зависят от поставок из России. Договорные и географические ограничения затрудняют быструю диверсификацию. Зависимость от инфраструктуры представляет собой отдельный риск. Новые СПГ-терминалы или трубопроводы могут увековечить зависимость от альтернативных поставщиков ископаемого топлива. Волатильность рынка также вызывает серьезную озабоченность, поскольку спотовые цены на СПГ чувствительны к мировому спросу и погодным условиям. Эксперты подчеркивают, что ни один поставщик не сможет полностью заменить российский газ, поэтому Европе необходимо диверсифицировать источники поставок.

«Украинские ультраправые хотят «завоевать Китай?»

Крайне правые силы на Украине сошли с ума? Нет, они ведут информационную войну против Китая, считает автор статьи, опубликованной на портале Tencent. Автор процитировал одного из украинских политиков, пригрозившего создать «армию Бога» и «покорить Китай». Многие сочли его заявления безумными, но, по мнению автора статьи, это осознанная и целенаправленная провокация в информационной войне. Если внимательно изучить структуру высказываний этого националиста, то в ней можно найти три ключевых посыла, которые повторяются неоднократно: «божественная поддержка», «отвращение к мирной жизни» и «антикитайские настроения». Речь идет не о психическом расстройстве, а о масштабном идеологическом конструировании: ультраправые на Украине пытаются милитаризировать, идеологизировать и «обожествить» страну, используя боевые действия как средство самоидентификации, а антироссийские и антикитайские настроения - как инструменты сплочения.

После начала конфликта в 2022 году Украина долго выражала недовольство «отсутствием помощи» со стороны Китая. Украинские официальные лица вмешивались в тайваньский вопрос, часто игнорируя Китай на международных форумах и даже используя китайско-американские отношения, чтобы оказать давление на Пекин с целью «остановить Россию». Украинские праворадикальные силы неоднократно выступали по чувствительным вопросам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тайванем, занимая крайние позиции и «вторя повествовательным схемам западных политиков». Ультраправые на Украине осмеливаются кричать о «завоевании Китая» не только потому, что они радикальны, но и потому, что ожидают, что нынешняя тенденция в западных СМИ «примет или даже поощрит» подобные голоса, отмечается в статье. Кто их сейчас критикует? Практически ни одно крупное западное СМИ не осуждает такую радикальную риторику и лишь молчаливо игнорирует ее.

ИИ чат-боты интеллектуально деградируют из-за «мусорных» данных

Чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) хуже справляются с предоставлением точной информации и рассуждениями, если их обучать на больших объемах низкокачественного контента - особенно если этот контент популярен в социальных сетях, пишет Nature со ссылкой на новое исследование. Эксперт по генеративному ИИ Чжанъян Ван и его коллеги хотели оценить влияние больших языковых моделей (LLM), обученных на данных низкого качества - коротких популярных постах в соцсетях, а также на поверхностных или сенсационных материалах. Они исследовали, как эти данные влияют на рассуждения модели, черты ее «личности» и этику ответов.

Оказалось, что модели, использующие данные низкого качества, пропускают этапы рассуждений или вообще не используют рассуждения, что приводит к предоставлению неверной информации. В наборах данных, содержащих как «мусорную», так и высококачественную информацию, негативное влияние на рассуждения возрастало по мере увеличения доли «мусорных» данных.