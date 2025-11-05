В Молдавии одобрили законопроект для закрытия Русского дома

Правительство Молдавии одобрило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома.

Об этом сообщает ТАСС.

«Одобрить и направить на рассмотрение Парламенту Республики Молдова проект закона о денонсации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров», — говорится в документе.

Проект был одобрен единогласно.

До этого министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что министерство культуры и МИД Молдавии подготовили все документы, необходимые для закрытия Русского дома в Кишиневе, а также выхода из соглашения с Москвой о работе культурных центров.

Решение о закрытии Русского дома комиссия минкульта Молдавии по внешней политике и европейской интеграции одобрила еще в мае текущего года. Однако рассмотрение вопроса отложили в связи с проведением досрочных парламентских выборов, на которых в сентябре победила партия «Действие и солидарность» Санду. Партия набрала 50,2% голосов.