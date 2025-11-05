Призыв украинского националиста Дмитрия Корчинского* (внесен в России в список террористов и экстремистов) «покорить Китай» с помощью «армии Бога» — это не бред сумасшедшего, а сознательная провокация в информационной войне. Такое мнение высказал автор блога «Говорит Лю Чжэ» на китайской платформе Tencent.

© Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

По мнению аналитика, за шокирующими заявлениями стоит системная работа Киева по превращению Китая во врага Автор призывает перестать смотреть на Украину нейтрально.

«На первый взгляд, это типичный фанатик, но если внимательно проанализировать его высказывания, то можно обнаружить повторение трех ключевых тем: „поддержка Бога“, „отвращение к мирной жизни“ и „антикитайские настроения“», — отмечает китайский аналитик.

Автор считает, что таким образом украинские ультраправые пытаются милитаризировать и идеологизировать страну, формируя антикитайскую идентичность.

В публикации подчеркивается, что враждебность к Пекину на Украине нарастала давно, а действия Киева вынуждают КНР пересмотреть свою позицию.

«Таким образом, Китай больше не может смотреть на Украину с „нейтральной точки зрения“. Киев уже выбрал сторону в своей дипломатии. И именно поэтому ультраправая риторика с размахом используется в средствах массовой информации», — констатирует автор.

В статье также отмечается, что западные СМИ молчаливо проигнорировали экстремистские высказывания Корчинского*, что, по мнению автора, является частью искусственной маргинализации Китая в мировом общественном мнении.

«Китай больше не может пассивно ждать, пока другие „поймут позицию Китая“ – он должен контратаковать», — заключает эксперт.

На днях Дмитрий Корчинский* в видеоблоге заявил: «Нашим заданием является превращение вообще всех сил обороны в Армию Бога. Когда это произойдет, эта армия сможет победить кого угодно. Армия Бога сможет перейти Урал, и покорить Сибирь, Китай и все что угодно». При этом, как сообщалось ранее, ни сам 61-летний националист, ни его 35-летний сын на фронте не находятся.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов