Бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что действия нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского могут привести к сокращению международной поддержки Украины. Он высказал эту позицию в интервью изданию Politico.

Политик утверждает, что усиление власти Зеленского дает западным партнерам аргументы против помощи Киеву.

«Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом, оспаривать поддержку Украины», - заявил он.

Украинский суд разрешил Порошенко ездить в зарубежные командировки

Экс-президент также обвинил Зеленского в использовании правоохранительных органов в качестве инструмента давления.

*внесен в список экстремистов и террористов