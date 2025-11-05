Порошенко*: Запад откажется поддерживать Киев из-за укрепления власти Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что действия нынешнего руководителя страны Владимира Зеленского могут привести к сокращению международной поддержки Украины. Он высказал эту позицию в интервью изданию Politico.
Политик утверждает, что усиление власти Зеленского дает западным партнерам аргументы против помощи Киеву.
«Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом, оспаривать поддержку Украины», - заявил он.
Украинский суд разрешил Порошенко ездить в зарубежные командировки
Экс-президент также обвинил Зеленского в использовании правоохранительных органов в качестве инструмента давления.
*внесен в список экстремистов и террористов