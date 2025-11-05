Близкий друг принца Уильяма трагически погиб при падении с крыши элитного бара

Трагически оборвалась жизнь Бена Дункана — университетского товарища принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 45-летний светский деятель разбился, упав с 30-метровой высоты в престижном лондонском баре. Об этом сообщает RadarOnline.

© Super.ru

Участник реалити-шоу «Большой брат» (2010) встретил свой конец в роковой вечер 30 октября. Трагедия произошла на крыше отеля Trafalgar St. James, где Дункан выпал с седьмого этажа.

Правоохранительные органы подтвердили печальные новости в официальном сообщении. Согласно их данным, «сотрудники отреагировали на вызов о мужчине на крыше здания на Кокспур-стрит в Вестминстере».

Знакомство Дункана с будущей королевской четой состоялось во время их учёбы в шотландском университете Сент-Эндрюс. Будучи частью ближайшего круга королевской пары, он стал свидетелем студенческого показа мод, где Кейт произвела фурор своим прозрачным нарядом, привлекшим внимание Уильяма.

В одном из интервью Дункан рассказывал об этом событии: «Это был конец их первого года. Я присутствовал там, и, надо сказать, девушек было много привлекательных. [Кейт] выбрала очень смелый наряд — прозрачное платье, напоминающее чулок. [Уильям] занимал место в первом ряду, и его взгляд буквально прирос к ней. Когда она проходила мимо него к подиуму, всё изменилось навсегда».