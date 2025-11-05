Президент США Дональд Трамп выступит с речью в ходе завтрака с сенаторами-республиканцами на фоне продолжающегося в стране шатдауна. Расписание американского лидера опубликовал Белый дом.

Отмечается, что глава государства выступит с речью на завтраке с сенаторами-республиканцами в 8:30 утра (16:30 по мск), который будет проходить в парадной столовой Белого дома.

Затем Трамп отправится в Майами, где он также произнесет речь на форуме America Business Forum. Его выступление ожидается в 13:00 по местному времени (21:00 по мск).

3 ноября Трамп заявил, что приостановка работы правительства, ставшая одной из самых продолжительных за всю историю страны, закончится финальной капитуляцией демократов.

Трамп заявил, что республиканцы могут проиграть следующие выборы из-за шатдауна

По словам главы Министерства финансов США Скотта Бессента, американская экономика теряет до 15 миллиардов долларов в день из-за шатдауна.