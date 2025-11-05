Чехия в ближайшее время может сократить военную поддержку Украины

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сконцентрируется на "дипломатических усилиях" для завершения конфликта. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции "Патриоты", претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.

"Оно [новое правительство страны] будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета <...>, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico.