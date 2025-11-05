Глава МВД Бельгии потребовал созвать Совет нацбезопасности

Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Кентен призвал премьера страны Барта де Вевера созвать экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По словам Кентена, ситуация с беспилотниками требует «скоординированных мер реагирования на национальном уровне». При этом МВД находится в постоянном контакте с авиационными властями, минобороны и федеральной полицией для мониторинга ситуации, отметил он.

Накануне воздушное пространство Бельгии вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа закрывали из-за беспилотников. Позднее власти подтвердили, что полностью прекращена работа аэропорта Брюсселя. Рейсы из него были перенаправлены в другие воздушные гавани Бельгии, в частности, в Льеж. Но через некоторое время в районе аэропорта Льежа также были замечены дроны. После этого было объявлено о его закрытии и о полном прекращении всего воздушного движения над Бельгией. Самолеты перенаправили в Кельн и Маастрихт.

ВС Бельгии столкнулись с проблемами при выполнении приказа по уничтожению дронов

Позднее брюссельский международный аэропорт «Завентем» возобновил работу около 21:30 по местному времени. Воздушное движение полностью восстановлено. Администрация аэропорта проводит внутреннее расследование инцидента.