Что произошло 5 ноября: Освобождение Москвы и массовое убийство в США

5 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля и массовое убийство на военной базе Форт-Худ ВС США. Подробности — в материале «Рамблера».

Освобождение Москвы

5 ноября 1612 года польский гарнизон Кремля капитулировал. Победа в сражении на Девичьем поле предрешила исход. Несмотря на отказ сдаваться, шляхтичи были вынуждены отступить из-за безнадежности положения и грабежей в Москве. В сентябре князь Дмитрий Пожарский предложил капитуляцию, но она была отвергнута. Осада затянулась, но русское ополчение укрепилось и консолидировало силы. В октябре начались переговоры, но штурм Китай-города прервал их. 5 ноября Кремль пал, ознаменовав освобождение Москвы от интервентов.

Аннексия Кипра Британской империей

5 ноября 1914 года, во время Первой мировой войны, Кипр был аннексирован Великобританией. До этого, в 1878 году, остров стал британским протекторатом по Кипрской конвенции. Формально Кипр оставался в составе Османской империи, но реальной властью обладал британский верховный комиссар. В 1925 году Великобритания объявила Кипр своей коронной колонией. Однако массовой миграции британцев на остров не было. 16 августа 1960 года Кипр обрел независимость от Великобритании по Лондонско-Цюрихским соглашениям. Но 3% территории острова остались под британским контролем — там находятся военные базы Акротири и Декелия.

Выпуск игры «Монополия»

5 ноября 1935 года началась история «Монополии» — популярной экономической игры для двух и более человек. Чарлз Дерроу, потеряв работу, вспомнил отпуск в Атлантик-Сити и придумал игру, где нужно покупать и сдавать в аренду предприятия. Сначала он играл с женой, потом приглашал друзей. В 1936 году «Parker Brothers» выкупила права на игру, и Дерроу разбогател. Правила «Монополии» постоянно меняются, но она остается актуальной. Игра учит финансовой грамотности, стратегии и умению распределять деньги. В 1988 году в СССР появилась локализованная версия «Монополии» под названием «Менеджер» — первая экономическая игра в стране. Ее стоимость составляла 20 рублей. Игра также известна как «Империя» и «Бизнесмен». Цель — остаться последним игроком, избежав банкротства.

Открытие в Москве первого планетария СССР

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый планетарий СССР — тринадцатый в мире. В день открытия состоялась первая лекция с искусственным звездным небом. Владимир Маяковский написал стихотворение по этому поводу. Первоначально читались лекции о происхождении мира, форме Земли и строении Вселенной, а также использовался прибор «Восходящее Солнце». В 1930-е годы работал «Стратосферный комитет», перед войной существовал звездный театр, а во время войны проводились лекции для военных. В 1960-х готовили космонавтов по астронавигации, в 1977 году здание реконструировали, а в 1990 году открыли народную обсерваторию с крупнейшим телескопом Москвы. В 1994 году планетарий закрыли на реконструкцию, завершившуюся в 2011 году.

Массовое убийство в США

5 ноября 2009 года на военной базе Форт-Худ произошло массовое убийство. 39-летний психиатр майор Нидал Малик Хасан расстрелял 13 человек и ранил 32 у медицинского центра. Хасан, мусульманин по вероисповеданию, выражал недовольство войной в Ираке и Афганистане. Стрельба была остановлена полицией. В 2011 году его признали вменяемым, а в 2013 году приговорили к смертной казни. В 2014 году корпус, где произошла трагедия, был разрушен.