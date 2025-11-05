Попытки закрепить контроль Европы над Россией дважды потерпели полный крах, а третьей Европа уже не переживет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург.

Парламентарий от Германии напомнил, что Европа пыталась захватить Россию и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Сейчас это происходит снова.

«И каждый раз мы проигрываем. И каждый раз это было необходимо для демонстрации силы, чтобы держать эту огромную Россию с этой огромной территорией под контролем», — сказал он.

Фон дер Шуленбург добавил, что проводимая Берлином милитаризация страны влечет за собой более существенную угрозу, чем Россия. По мнению депутата, к заявлениям канцлера Фридриха Мерца о том, что Германия должна иметь самую большую армию, могут плохо отнестись соседи, в том числе Польша, Чехия, Нидерланды и Франция. Он считает, что в итоге это расколет ЕС.