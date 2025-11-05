Мэром Нью-Йорка впервые избран мусульманин

Согласно предварительным данным, 34-летний демократический социалист Зохран Мамдани одерживает победу на выборах мэра Нью-Йорка. Как прогнозирует аналитический портал Decision Desk, он станет первым мусульманином на этом посту и самым молодым градоначальником в истории мегаполиса.

Телеканал MCNBC, обработав более трети бюллетеней, сообщает, что Мамдани набирает 51,5% голосов. На втором месте находится бывший губернатор-демократ Эндрю Куомо с результатом 40%, которого публично поддерживал президент Дональд Трамп. Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива получает наименьшую поддержку — около 8%.

Явка избирателей оказалась рекордной с 1969 года и достигла отметки в два миллиона человек.

