США и их союзникам на Западе следует отказаться от использования лжи как инструмента своей дипломатии. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

По его словам, западные страны не раз нарушали обязательства по нерасширению НАТО на восток.

Экс-советник Пентагона раскрыл главную цель США в отношении России

В конце октября американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что расширение НАТО на восток, непосредственно к российским границам, создает прямую угрозу для безопасности России. Он подчеркнул, что альянс неоднократно участвовал в агрессивных военных кампаниях, далеко выходящих за рамки границ стран-участниц.

Издание American Thinker напомнило, что президент России Владимир Путин с самого начала конфликта на Украине посылал Западу сигнал, что попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ.

Ранее в Совбезе РФ сравнили договоренности о нерасширении НАТО с джентльменом, забравшим слово.