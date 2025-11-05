Мадуро объявил о принятии плана обороны Венесуэлы от США

Венесуэла приняла план перехода к вооруженной борьбе в случае нападения со стороны США, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на внеочередном съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и молодежного крыла партии в эфире телеканала Venezolana de Television.

План комплексной обороны был принят по итогам внеочередного съезда правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), передает ТАСС. Президент Николас Мадуро заявил, что в этом документе предусмотрен переход страны к национальной и континентальной вооруженной борьбе в случае нападения со стороны Соединенных Штатов.

В ходе выступления Мадуро подчеркнул: «В рамках стратегической концепции комплексной обороны родины принят план для перехода от невооруженной борьбы к вооруженной борьбе национального и континентального масштаба на случай, если Венесуэла подвергнется нападению со стороны империи США». Он подчеркнул, что задача партии – немедленно приступить к исполнению решения для максимальной готовности народа к сопротивлению психологической войне и возможным конкретным действиям.

Мадуро назвал взгляды США «колониальными» и обвинил американские власти в попытках восстановить «утраченную гегемонию». Президент заверил, что право Венесуэлы на независимость и жизнь никто не сможет отнять. По его словам, весь мир следит за примером Венесуэлы в борьбе за достоинство, мир и собственные принципы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия осудила применение Соединенными Штатами избыточной силы в Карибском бассейне. США начали развертывать военную группировку в этом регионе. Мадуро заявил, что у Венесуэлы есть пять тыс. ракет для защиты страны.