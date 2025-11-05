Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининграда, заявили в МИД

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По его словам, во время учений альянс отрабатывал такие сценарии, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

"Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — сказал Грушко в интервью изданию.

Дипломат отметил, что в ответ Россия намерена использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и собственных интересов.

В США разбился грузовой самолет

В США потерпел крушение грузовой самолет MD-11. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Луисвилла, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"По предварительной информации, самолет UPS MD-11 потерпел крушение недалеко от аэропорта Луисвилла", - говорится в публикации.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира, в результате крушения погибли не менее трех человек и 11 пострадали. Позже стало известно, что количество жертв увеличилось до 7 человек.

По предварительной информации, причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя воздушного судна во время взлета.

Песков ответил на слова Трампа об испытаниях ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний. Таким образом он прокомментировал слова главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по поводу испытаний ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

"Тут, наверное, ещё предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний" – сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, Москва и Пекин настаивают, чтобы все страны оставались привержены обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.

"И поэтому, что имеет в виду глава американского государства, мы сейчас просто сказать не можем, к сожалению", - добавил Песков.

На Западе раскрыли план новой эскалации против России

Бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас заявил, что новым этапом эскалации в украинском конфликте может стать использование дальнобойных ракет Taurus против России. Он также отметил, что у Запада есть и другие способы обострить ситуацию на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Сейчас наиболее вероятный сценарий — это использование каких-то ракет большой дальности <…>. Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации", — отметил Джатрас.

Эксперт также подчеркнул, что у Запада существует еще много других вариантов обострить ситуацию на Украине.

Трамп побил свой собственный рекорд по продолжительности шатдауна

Приостановка работы правительства Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны. Сенат США не смог одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства, сообщает РИА Новости.

1 октября в США начался новый финансовый год, однако конгресс не успел согласовать бюджет и правительство не может продолжать работу. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.

