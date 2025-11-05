Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что внешнеполитические действия Вашингтона по-прежнему мотивированы стремлением ослабить и расчленить Россию. В интервью для YouTube-канала Гленна Дизена эксперт выразил мнение, что в то время как США придерживаются деструктивной линии, Москва избрала верный внешнеполитический курс.

Макгрегор отметил, что у американского руководства отсутствует внятная стратегия, кроме намерения оттеснить НАТО на восток и, как он неоднократно слышал, «опустошить и уничтожить Россию». По его убеждению, Соединённым Штатам, напротив, необходимо восстановить добрые отношения с Москвой, вернуться к роли промышленно-научной державы и повысить уровень жизни, чтобы выбраться из той пропасти, в которую они скатились. Именно поэтому, подчеркнул аналитик, российская позиция является правильной.

Эксперт также указал, что текущий подход Вашингтона определяет его тактику во многих регионах мира, обратив особое внимание на Венесуэлу как стратегического партнёра России. Макгрегор предупредил, что любая попытка США бросить вызов Москве в Латинской Америке будет пристально отслеживаться другими странами региона, а в случае ответных действий со стороны России может привести к быстрой консолидации латиноамериканских государств вокруг Москвы против Вашингтона.

