Североатлантический альянс сегодня не имеет былой силы и мощи, чтобы сдерживать Россию. В НАТО лишь создает напыщенную иллюзию этой возможности, уверен отставной офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

«Их можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов», - иронично высказался эксперт.

Раскрыт ответ НАТО на наступление России

Именно такими, по мнению Джонсона, сегодня являются НАТО и Евросоюз. Он назвал их изношенной силой, которая не может признать это. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что у альянса нет сейчас возможности ни по численности войск, ни по качеству вооружений противостоять России.

Аналитик назвал и главную причину «разложения» военного блока. Это участие в военном конфликте на Украине против России. Вовлеченность альянса лишь ускоряет эти негативные процессы, резюмировал он.

Ранее «МК» писал, что высшее военное руководство Франции в открытую заговорило о сроках возможного вооруженного конфликта с Россией.