Одна страна НАТО увеличит военные расходы на Украину

Канада решила увеличить военные расходы на Украину. Такое решение принято в рамках программы оборонного сотрудничества, о чем говорится в тексте утвержденного бюджета страны, передает РИА Новости.

Как уточняется, ключевые инвестиции включают выделение 6,2 миллиарда долларов в течение пяти лет на расширение оборонных партнерств Оттавы, куда включена и военная помощь Киеву.

Кроме того, в перспективе канадские чиновники рассчитывают на расширение военной подготовки и программ в сфере международной политики, следует из документа.

Ранее журналисты CBC News сообщили, что Канада отменила контракт на поставку Украине 25 бронетранспортеров. По словам министра национальной обороны Дэвида Макгинти, два года назад его ведомство передало списанную технику производства компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления и дальнейшей отправки в Киев, однако сейчас принято решение о расторжении контракта с ней.