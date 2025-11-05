Администрация бывшего президента США Барака Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года на Украине, которые в конечном итоге привели к нынешнему конфликту. Виновных в обострении ситуации на Украине назвал бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости.

По его словам, заместитель госсекретаря США при Обаме Виктория Нуланд, как и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан имели непосредственное отношение к событиям на Майдане.

«Мы, США, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на Бреннана — они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти [Владимира] Зеленского», — сказал он.

Ранее с обвинением в адрес Обамы выступила член Конгресса США Анна Паулина Луна. «Президенты от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись провалом», — сказала она.