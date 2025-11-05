В поведении президента Украины Владимира Зеленского все четче прослеживаются авторитарные черты. На это указало японское издание Shukan Gendai.

«Владимир Зеленский, смело называющий себя демократическим президентом, открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления», — утверждается в материале.

В качестве примеров ужесточения курса украинского лидера издание приводит инцидент с памятником поэту Александру Пушкину в Одессе, который коммунальные службы заколотили досками. В рамках своей «ксенофобной политики» Зеленский не раз пытался инициировать снос монумента, пишет японское издание. Shukan Gendai называет преследование экс-мэра Одессы Геннадия Труханова другим примером авторитаризма главы Украины.

Зеленский пожал руки военным ВСУ с нашивками СС

«Создание в Одессе городской военной администрации — прямое свидетельство того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел. Когда придет время, полетят и головы», — отмечается в статье.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что погоня со стрельбой в Одессе, когда водитель грузовика не остановился на посту военкомов, говорит о росте протестных настроений на Украине. По мнению парламентария, даже если водителя грузовика отправят на фронт, то он найдет способ, чтобы сбежать.