Венгерский лидер Виктор Орбан сказал, что присоединение Украины к Евросоюзу привело бы к "войне в Европе". Премьер-министр заявил в Twitter, что Венгрия не поддержит такой шаг.

Орбан предположил, что Европейский союз мог бы придерживаться "стратегического партнерства" с Украиной без ее членства в ЕС.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине из-за рубежа может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.