Белый дом допускает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы

Власти США допускают три варианта военных мер в отношении Венесуэлы, в том числе нанесение авиаударов по военным объектам в боливарианской республике.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times. По данным издания, два других варианта, которые рассматривает Белый дом, предусматривают отправку в Венесуэлу сил специальных операций или контртеррористических сил.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы якобы сочтены.