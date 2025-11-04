Сенат США не смог принять бюджет в 14-й раз

На 35-й день шатдауна и во время 14-й попытки принять новый бюджет Сенат США вновь не смог прийти к консенсусу. Об этом сообщил телеканал ABC News.

С предыдущей попытки ни один сенатор не изменил свое решение. Таким образом, американские законодатели поставили своеобразный рекорд по самому продолжительному шатдауну федерального правительства в истории страны. Предыдущий держался с первого срока президента США Дональда Трампа.

Сам глава Белого дома заявил, что правительство продолжит выделять средства на финансирование ряда программ социальной поддержки, однако не в полном объеме. Тем временем, последствия заморозки бюджета становятся все заметнее: сокращенный режим работы авиадиспетчеров привел к задержке многих рейсов.

Ранее во вторник Трамп написал в своих соцсетях, что задержка принятия бюджета может негативно отразиться на результатах Республиканской партии на грядущих промежуточных выборах.