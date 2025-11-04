Белый дом подтвердил встречу Трампа и аш-Шараа

Белый дом: Трамп 10 ноября проведёт встречу с президентом Сирии
Глава американской администрации Дональд Трамп в понедельник, 10 ноября, примет в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
С таким заявлением выступила в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Её слова приводит РИА Новости.
«Я могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник», — сказала она.
В сентябре сообщалось, что президент Сирии впервые с 1967 года нанёс визит в США. Аш-Шараа появился в Вашингтоне в сопровождении высокопоставленной делегации.