Белый дом подтвердил встречу Трампа и аш-Шараа

Глава американской администрации Дональд Трамп в понедельник, 10 ноября, примет в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

С таким заявлением выступила в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Её слова приводит РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник», — сказала она.

В сентябре сообщалось, что президент Сирии впервые с 1967 года нанёс визит в США. Аш-Шараа появился в Вашингтоне в сопровождении высокопоставленной делегации.