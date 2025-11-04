Глава МИД Венгрии пообещал не допустить вступления Украины в ЕС

В Будапеште не допустят принятия Украины в состав Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о планах на расширение ЕС.

"Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза", - приводит его слова агентство ТАСС.

Глава венгерского МИД напомнил, что принятие новых стран-членов в состав Евросоюза требует согласия всех участников. Это условие неоднократно становилось препятствием для кандидатов.

Сийярто подчеркнул, что Брюссель раздражает независимость Венгрии, и он пытается привести к власти в стране оппозиционную партию "Тиса", которая будет более лояльна по отношению к еврочиновникам.

Летом в Венгрии прошел референдум, в котором приняли участие более двух миллионов человек. 95% из них высказались против принятия Украины в ЕС. В Будапеште считают, что ускоренное вступление Киева в Евросоюз приведет к вооруженному столкновению с Россией, кроме того, указывают на притеснение венгерского национального меньшинства на Украине.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что Албания, Молдавия, Украина и Черногория могут войти в состав ЕС уже к 2030 году.