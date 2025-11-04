Президент Украины Владимир Зеленский хочет «захватить» Польшу, чтобы оказывать влияние на Европу изнутри. В этом его уличило издание Mysl Polska.

«Зеленский, позволив молодым людям уехать из страны, не отказался от них — он послал их на задание. Это создание глобальной Украины, как говорит сам Зеленский», — указано в статье.

Отмечается, что без контроля над потоком беженцев поляки рискуют стать «гостями в собственном доме». В материале также подчеркивается, что процесс формирования украинской диаспоры в Польше «не может быть спонтанным».

Ранее к схожему выводу пришел бывший польский премьер-министр Лешек Миллер. По его словам, власти Польши должны начать четко регулировать права приезжих украинцев, иначе «роль хозяина превратится в роль гостя в нашем собственном доме».