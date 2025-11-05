Трамп побил собственный рекорд по остановке работы правительства

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с самым продолжительным шатдауном (приостановкой работы правительства) в американской истории. Кризис был спровоцирован тем, что Сенату США после четырнадцати безуспешных попыток не удалось одобрить законопроект о краткосрочном финансировании государственных органов.

Новый финансовый год в США начался 1 октября, однако Конгресс не смог согласовать и принять бюджет до этой даты. В результате правительство лишилось полномочий на осуществление деятельности. Шатдаун в американской практике означает прекращение работы тех государственных учреждений, финансирование которых напрямую зависит от утвержденного Конгрессом бюджета на следующий финансовый период.

Reuters: шатдаун в США затормозил работу ФБР

Предыдущий рекордный по продолжительности шатдаун продолжался 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. Он также произошел во время первого срока президентства Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что власти американского штата мобилизовали Нацгвардию из-за последствий шатдауна.