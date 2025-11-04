В Риме объявили день траура

Мэр Рима Роберто Гуалтьери объявил среду, 5 ноября, днем траура после того, как при обрушении части средневековой башни Торре-деи-Конти погиб румынский рабочий. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, пишет РИА Новости.

«Я решил объявить завтрашний день, 5 ноября, днем траура в связи со смертью рабочего, реставрировавшего Торре-деи-Конти (Башню Конти), который скончался ночью», — отмечается в сообщении.

Градоначальник выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего и добавил, что завтра на всех муниципальных зданиях будут приспущены флаги.

В связи с днем траура власти отменили запланированную пресс-конференцию Гуалтьери и осмотр новой станции метро у Колизея, строительство которой велось в течение 12 лет.

4 ноября 66-летний румынский рабочий Октая Стройчи, извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни, умер в больнице. Операция по его спасению продолжалась около 11 часов. В ней участвовали примерно 140 пожарных.

Накануне в историческом центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи произошло частичное обрушение старинной башни Торре-деи-Конти, в которой в этот момент проводились реставрационные работы. Как писали итальянские СМИ, вначале с крыши упала часть штукатурки, затем произошел более масштабный обвал с большим шумом и огромным облаком пыли.