«Я не школьник»: Вучич отказался оправдываться перед ЕС

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что не будет оправдываться перед представителями стран Европейского союза за отношения Белграда с Москвой и Пекином. Об этом он заявил в Брюсселе на сессии саммита по расширению ЕС, передает агентство Tanjug.

«Не собираюсь оправдываться за то, что с кем-то разговариваю, считаю это глупым. Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом. Это полезно, и это не значит, что я с кем-то согласен, если веду диалог», — отметил Вучич.

Сербский лидер сказал, что осведомлен о сомнениях ряда стран Евросоюза относительно Сербии из-за отношений Белграда с Пекином и Москвой. В то же время он заявил, что не намерен менять свой подход к решению вопросов.

Также в ходе выступления Вучич отметил, что не собирается вмешиваться в российско-украинский конфликт.

«Я маленький игрок из небольшой страны. Не позволяю себе лезть в большие дела», — подчеркнул сербский лидер.

Комментируя свою недавнюю поездку в Москву, Вучич уточнил, что этот визит имел конкретные экономические цели. Он заявил, что в России, в частности, обсуждал ситуацию с компанией NIS (компания «Нефтяная индустрия Сербии»), против которой США ввели санкции.