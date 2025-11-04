Минфин США разрешил операции с самолётами, которые Вашингтон связал с Лукашенко

Министерство финансов США санкционировало проведение финансовых операций с самолётами, которые Вашингтон связал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

© пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ управления по контролю за иностранными активами ведомства.

Из документа следует, что финансовые операции разрешены с самолётами с бортовыми номерами EW-001PH, EW-001PA, EW-001PB.

Ранее сам белорусский лидер выразил готовность заключить большую сделку с США при учёте интересов Минска.