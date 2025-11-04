Зеленский отверг идею вступления в ЕС с испытательным сроком

Членство Украины в Европейском союзе (ЕС) должно быть полноценным и не может ограничиваться рамками и процедурами, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он отверг идею вступления в ЕС с испытательным сроком, передает в Telegram издание «Страна.ua».

© Lenta.ru

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется очень важным, чтобы у нас за одним столом были равные страны», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что невозможно быть «полуактивным» членом ЕС.

Ранее Зеленский заявил о продвижении Украины к членству в ЕС. По его словам, страна готова открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров.