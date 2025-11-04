Зеленский встретился с держащими оборону Красноармейска солдатами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на участке фронта вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил военных за активное сопротивление наступлению Российской армии на этом участке фронта и наградил участвующих в обороне важного района солдат государственными наградами. Главными темами обсуждений стала ситуацию на передовой, вопросы снабжения оружием, логистика, использование дронов для отражения атак, комплектование бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии.

В ходе встречи также поднимался вопрос ротации военных и реализация программы «Контракт 18-24», призванной привлечь добровольцев из числа украинской молодежи. Эта программа была принята в стране в первой половине февраля 2025 года. Согласно ее основным положениям, юные добровольцы смогут рассчитывать на ежегодную выплату в размере 24 тысяч долларов, возможность поступления в высшее учебное заведение без экзаменов, а также на беспроцентную ипотеку. В конце июля Зеленский анонсировал расширение программы с акцентом на привлечение молодых специалистов для работы с дронами.

Однако принятые меры для насыщения ВСУ новыми кадрами не вызвало одобрения у депутата Верховной Рады Анны Скороход. Массовый уход молодежи на фронт, посетовала она, может негативным образом сказаться на и без того проблемной демографической ситуации в стране. По ее словам, если в Киеве хотят сохранить нацию, нужно «подумать о мире» и «сделать все на дипломатическом уровне».