В Евросоюзе рассказали, почему не берут к себе Сербию

Еврокомиссия призвала Сербию привести внешнюю политику в соответствие с линией Европейского союза в рамках процесса её вступления. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая в Европарламенте.

По ее словам, темпы реформ в Сербии замедлились.

«Мы также должны увидеть соответствие общей внешней политике и политике безопасности. Сербия должна бороться с антиевропейской риторикой», — сказала Кос.

По её словам, в Брюсселе ожидают, что Белград займёт более активную позицию в вопросе поддержки санкционной политики ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Белграда вводить санкции против России остаётся главным фактором, тормозящим процесс евроинтеграции.

Сербия имеет статус кандидата на вступление в Европейский союз с 2012 года.