В ЕС анонсировали новый механизм давления на Грузию

Европейская комиссия намерена заставить Грузию вернуться на путь интеграции в ЕС, для давления на республику будет введён новый визовый механизм.

С соответствующим заявлением выступила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии квалифицировали Грузию как «номинальную» страну — претендентку на вступление в ЕС.