В ЕС анонсировали новый механизм давления на Грузию

Еврокомиссар Кос: ЕК введёт новый визовый механизм для давления на Грузию
Европейская комиссия намерена заставить Грузию вернуться на путь интеграции в ЕС, для давления на республику будет введён новый визовый механизм.
С соответствующим заявлением выступила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — цитирует её ТАСС.
Ранее в Еврокомиссии квалифицировали Грузию как «номинальную» страну — претендентку на вступление в ЕС.